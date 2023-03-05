أعلنت الهيئة العامة لعقارات الدولة عن أتمتة إجراءات استئجار الدولة للعقار للجهات الحكومية عبر المنصة الرقمية “انتفاع”، وذلك بدءاً من اليوم.وأوضحت الهيئة أن جميع إعلانات الجهات الحكومية عن حاجتها لاستئجار العقار ستكون عبر منصة “انتفاع”، وذلك وفقاً لنظام استئجار الدولة للعقار ولائحته التنفيذية، حيث تستطيع الجهات الحكومية تقديم طلبات احتياجاتها العقارية عبر المنصة، وتمكين ملاك العقار “المؤجرين” من استعراض الفرص المتاحة عبر المنصة.

ونوهت أن أتمتة إجراءات استئجار الدولة للعقار يأتي استكمالاً لتوجهاتها في التحول الرقمي، الذي يسهم في رفع مستوى الخدمات العقارية، وتحسين تجربة المستفيد، إضافة إلى رفع كفاءة الإنفاق عبر الاستخدام الأمثل للموارد وتوفير الوقت والجهد، حيث قامت الهيئة بعقد سلسلة من اللقاءات التعريفية وورش العمل حيال آلية عمل منصّة “انتفاع”، التي شارك فيها ما يقارب 450 متخصصًا، مبينة أن نظام استئجار الدولة للعقار ولائحته التنفيذية يستهدف جميع الجهات الحكومية، وملاك العقار(المؤجرين).