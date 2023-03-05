أنهى مؤشر السوق السعودي، جلسة اليوم الأحد، على ارتفاع بنسبة 1.3 %، مغلقا عند 10411 نقطة (+ 134 نقطة)، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 3.3 مليار ريال.

وارتفع سهما مصرف الراجحي، وأرامكو، عند 75.10 ريال (+ 2 %) للأول، و32 ريالا (+ 1 %) للثاني.

وصعدت أسهم رعاية، والحمادي، ووقت اللياقة، بسب تراوح بين 2 و5 %، عقب الإعلان عن النتائج المالية للربع الرابع 2022.

وتصدر سهم ثمار، ارتفاعات اليوم بالنسبة القصوى، وللجلسة الثانية على التوالي، عند 20.80 ريال، وسط تداولات بلغت نحو 22 ألف سهم، تمت عن طريق 51 صفقة.

في المقابل، تراجع سهم علم، بنسبة 2 %، عند 372.40 ريال.

وأغلق سهم بوان، عند 29.85 ريال (- 1 %)، وكانت الشركة قد أعلنت عن انخفاض أرباح الربع الرابع 2022، إلى 30 مليون ريال، وبنسبة 33 %، مقارنة بنفس الفترة من عام 2021.