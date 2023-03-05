أعلنت الديمقراطية ماريان وليامسون، ترشحها للانتخابات الرئاسية الأمريكية في 2024 بعد أربع سنوات من إخفاقها في الاقتراع التمهيدي للحزب الديمقراطي.

وتبلغ وليامسون 70 عامًا، وتوصف بأنها “راعية أوبرا وينفري” فهي أول شخصية تعلن رسميا ترشحها للانتخابات في المعسكر الديمقراطي الذي ما زال ينتظر قرار الرئيس جو بايدن.

وكان بايدن صرح بأنه ينوي الترشح لولاية ثانية، لكنه لم يعلن رسميا دخوله في الحملة الانتخابية.

وسبق أن تحدت ماريان وليامسون قبل أربع سنوات، جو بايدن وعشرين مرشحا آخر في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي.