حدد البنك المركزي السعودي “ساما”، أوقات العمل بفروع ومكاتب ومراكز التحويل التابعة للبنوك، خلال أيام عمل شهر رمضان المقبل وإجازة عيدي الفطر والأضحى.

وذكر أن أوقات العمل اليومية خلال شهر رمضان ستكون من 10 صباحاً حتى 4 مساءً في الفروع، ومن 9:30 صباحاً حتى 5:30 مساءً بمراكز التحويل.

وأضاف أن الأعمال ستتوقف بنهاية عمل يوم الإثنين الموافق 17 إبريل المقبل على أن تستأنف الأعمال يوم الثلاثاء الموافق 25 من الشهر ذاته.

وفيما يتعلق بعيد الأضحى، ذكر أنه ستتوقف الأعمال بنهاية يوم الخميس الموافق 22 يونيو المقبل، على أن تستأنف الأعمال يوم الأحد الموافق 2 يوليو المقبل.