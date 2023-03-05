أكدت رانيا رجب مستشارة التطوير الأسري والإرشاد الزوجي، أن شخصية الزوج الضعيفة والمهزوزة سبب رئيسي في تعرضه للتعنيف من الزوجة.
وقالت رجب خلال برنامج “سيدتي”: “ما في امرأة الله خلقها لا تريد أنها تكون تحت ظل رجل، احنا محتاجين اللي يطبطب علينا حتى لو نحن أغنياء”.
وأضافت: “حتى القرارات، أنا لست محتاجة أن يكون صوتي هو اللي مسموع، أنا محتاجة أحيانا كلمة لأ”.
كل النساء تتمنى رجل أقوى منها ..
د. رانيا رجب – مستشارة تطوير أسري وإرشاد زوجي: شخصية الزوج الضعيفة والمهزوزة سبب رئيسي في تعرضه للتعنيف من الزوجة @Dr_raniarajab#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/dIj1OI3fZ3
— برنامج سيدتي (@sayyidaty) March 5, 2023
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