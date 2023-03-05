أكدت رانيا رجب مستشارة التطوير الأسري والإرشاد الزوجي، أن شخصية الزوج الضعيفة والمهزوزة سبب رئيسي في تعرضه للتعنيف من الزوجة.

وقالت رجب خلال برنامج “سيدتي”: “ما في امرأة الله خلقها لا تريد أنها تكون تحت ظل رجل، احنا محتاجين اللي يطبطب علينا حتى لو نحن أغنياء”.

وأضافت: “حتى القرارات، أنا لست محتاجة أن يكون صوتي هو اللي مسموع، أنا محتاجة أحيانا كلمة لأ”.