أبدى الإعلامي الرياضي محمد البكيري، استغرابه من تجاوب لجنة الحكام السريع مع أزمة الـ 12 دقيقة وقت بدل ضائع في مباراة النصر والباطن.

وقال محمد البكيري: “لماذا لجنة الحكام لا تتجاوب في كثير من المباريات التي تُثير الجدل”.

وتابع: “دائرة التحكيم بتجاوبها سريعا لتؤكد أن ال 12 دقيقة نظامية ليس لدي مشكلة فيه، لكن لماذا لا تتجاوب ولا تتفاعل ولا تكون حاضرة في كثير من المباريات التي تشهد الجدل”.

وكان مدرب الباطن اتهم حكم مباراة فريقه أمام النصر بأنه يجامل الأخير بسبب وجود البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعد احتسابه 12 دقيقة وقت بدل ضائع.

ومن جانبه أوضحت لجنة الحكام أن قرار الحكم كان صحيحا لتطبيق تقنية وقت اللعب الفعلي التي تم تطبيقها مؤخرا، مشيرة إلى أن التوقف للإصابات استغرق 4:05 دقيقة،والإعتراضات والإصابات والإنذارات مدة 3:22 دقيقة، والعودة للفار 1:07 دقيقة، والتبديلات 3:45 دقيقة.