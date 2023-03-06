الاعداد السابقة للصحيفة
الاثنين6 مارس

ذعر طلاب داخل المدرسة بسبب أفعى

منذ 1 ساعة
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    التعليقات

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    ابوفهد الحبلاني العنزي عدد التعليقات : 5995 منذ 26 دقيقة

    لاحول ولاقوة الابالله

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