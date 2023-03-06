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ذعر طلاب داخل المدرسة بسبب أفعى
ذعر طلاب داخل المدرسة بسبب أفعى
منذ 1 ساعة
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التعليقات
ا
ابوفهد الحبلاني العنزي
عدد التعليقات : 5995
منذ 26 دقيقة
لاحول ولاقوة الابالله
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