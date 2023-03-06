أوضح أستاذ العلوم السياسية الدكتور منيف الملافخ، كيف تقدمت المملكة 5 مراتب عالمية في مؤشر جلوبال سوفت باور العالمي خلال عام واحد.
وقال الدكتور منيف الملافخ، عبر برنامج “هنا الرياض” على قناة “الإخبارية”، أن هذا التقدم نتيجة تراكمية لمبادرات المملكة وانجازاتها فيما يتعلق بالمجتمع الدولي.
وأشار إلى أن منذ جائحة كورونا تعددت المبادرات السعودية، كما حققت نجاحًا في الجوانب السياسية والأدل على ذلك زيارة وزير خارجية المملكة إلى أوكرانيا في محاولة لإيجاد مخرج سلمي لهذه الحرب.
فيديو | كيف تقدمت المملكة 5 مراتب عالمية في مؤشر جلوبال سوفت باور العالمي خلال عام واحد؟
أستاذ العلوم السياسية د. منيف الملافخ يجيب لـ #هنا_الرياض pic.twitter.com/0Ewn48COza
— هنا الرياض (@herealriyadh) March 5, 2023
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