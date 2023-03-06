انتقد الناقد الرياضي محمد الذايدي، تجاهل تصريح رئيس نادي النصر مسلي آل معمر عقب مباراة الفريق أمام نادي الباطن.

وقال محمد الذايدي عبر برنامج “الحصاد الرياضي” على قناة “24 الرياضية”: “لماذا لا تتحدثوا عن تصريح مسلي آل معمر الذي تجاوز المرجعية وشكك حتى في التحكيم السعودي”.

وأضاف الذايدي: “هناك من انتقدوا رؤساء الأندية ولم يذكروا مسلي آل معمر.. فهناك انتقائية وكيل بمكيالين وأخطر تصريح لرئيس نادي كان تصريح رئيس نادي النصر”.