انتقد الناقد الرياضي محمد الذايدي، تجاهل تصريح رئيس نادي النصر مسلي آل معمر عقب مباراة الفريق أمام نادي الباطن.
وقال محمد الذايدي عبر برنامج “الحصاد الرياضي” على قناة “24 الرياضية”: “لماذا لا تتحدثوا عن تصريح مسلي آل معمر الذي تجاوز المرجعية وشكك حتى في التحكيم السعودي”.
وأضاف الذايدي: “هناك من انتقدوا رؤساء الأندية ولم يذكروا مسلي آل معمر.. فهناك انتقائية وكيل بمكيالين وأخطر تصريح لرئيس نادي كان تصريح رئيس نادي النصر”.
محمد الذايدي :
لماذا لم يتحدثون عن تصريح رئيس نادي #النصر !؟
الحصاد الرياضي …
( الاتحاد الهلال النصر الأهلي الشباب )@malthaidy pic.twitter.com/5WEpCNhhb8
— قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) March 5, 2023
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