أنهى مؤشر السوق السعودي، جلسة اليوم الاثنين، على ارتفاع بنسبة 0.4 %، ليغلق عند 10448 نقطة (+ 37 نقطة)، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 4.2 مليار ريال.

وارتفع سهم مصرف الراجحي بنسبة 1 % عند 75.60 ريال.

وأنهت أسهم بنك الرياض، والمواساة، واتحاد اتصالات، وسليمان الحبيب، والمراعي، ودار الأركان، وبنك البلاد، وينساب، وسبكيم، تداولاتها اليوم على ارتفاع بنسب تراوح بين 1 و3%.

وصعد سهم علم، بنسبة 5 % عند 391.60 ريال.

وأغلق سهما التعاونية، والزامل للصناعة، عند 94.90 ريال ( + 2 %) للأول، و16.48 ريال (+ 3 %) للثاني.

وتصدر سهما ثمار، وعذيب للاتصالات، ارتفاعات اليوم بالنسبة القصوى.

في المقابل، تراجع سهم أرامكو، بأقل من 1 % عند 31.95 ريال.

وتراجعت أسهم بنك ساب، والسعودي للاستثمار، والعربي الوطني، وجرير، وزين السعودية، وبنك الجزيرة، بنسب تراوح بين 1 و3 %.

وهبط سهم أسمنت نجران، بنسبة 1 %، عند 12.20 ريال، وسط تداولات بلغت نحو 1.2 مليون سهم.