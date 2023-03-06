وجه الناقد الرياضي، عدنان جستنيه، رسالة تحذيرية لفريق الاتحاد دعاهم فيها إلى عدم الاستهانة بفريق النصر في المباراة التي ستجمع بينهما يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات دوري روشن.

وقال “جستنيه” : تحدثنا عن التحكيم، تحدثنا عن التمثيل، بس نسينا المباراة المنتظرة، الاتحاد في مواجهة صعبة جداً امام النصر

صحيح الاتحاد كعبه عالي ع ناكرين المعروف لكن وضعهم في هذه المباراة غير ومختلف عن كل المباريات السابقة”.

وأكد أن هناك انسجام غريب مع لاعب فريق نادي النصر، كريستيانو رونالدو والحراسة وأن الاتحاد قوي إلا أن النصر لا يستهان به.