أرجع مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، رامون دياز، سبب الهزيمة التي تلقها فريقه اليوم أمام الفتح إلى أنهم فقدوا أكثر من لاعب بسبب الإصابة.

وأضاف :”بعد المشاركتين المونديالية والآسيوية غاب عنا لاعبين مهمين أمثال ماريغا وفييتو، هذا الأمر أثر علينا، لكننا سنعمل لتصحيح الأخطاء التي أرتكبناها”.

فقدنا أكثر من لاعب أمام الفتح بداعي الإصابة، ونفتقد لخدمات القائد سلمان الفرج الذي يعاني من آلام في الظهر فوق الحوض وفريقنا لم تكتمل صفوفه في معظم المباريات”.

وأكد أن تراجع أداء الفريق في آخر مباراتين أمر مقلق، خصوصاً بعد المستويات الكبيرة التي قدمناها في كأس العالم ودوري أبطال آسيا.

واستبعد أن يكون هذا التراجع هو فقدان رغبة اللاعبين لتحقيق لقب الدوري بداعي تحقيق المنجزات في السنوات الماضية، مضيفا أن الإصابات التي لاحقت اللاعبين هي العامل الرئيسي في تراجع مستوى الفريق في بعض المباريات.