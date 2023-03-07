قال المستشار التحكيمي سمير عثمان، إنه كان يجب طرد لاعب ‎الفتح بيتروس في تدخله ضد لاعب ‎الهلال سالم الدوسري في الدقيقة 35

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح من التغلب على نظيره الهلال في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم.

وتقدم الفتح بهدف أحرزه كريستيان تيو في الدقيقة 39 من عمر الشوط الأول، وتمكن اللاعب خالد الغنام من إحراز الهدف الثاني في الدقيقة 80 ، لكن الهلال سجل هدفا من خلال لاعبه صالح الشهري في الدقيقة 90+2.