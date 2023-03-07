انتقد الإعلامي الرياضي سعود الصرامي ثقافة جمهوري الاتحاد والنصر باحتفالهم بخسارة فريق الهلال
وقال الصرامي :” جمهور الاتحاد وجمهور النصر يحتفلون بخسارة الهلال .ياخي احتفلوا ببطولاتكم وليس خسارة الهلال . أين بطولاتكم !”.
وأضاف ” أبغاكم تنتقلون لمرحلة تحقيق البطولات وليس لمتابعة الهلال عندما يخسر، فالهلال حتى عندما يخسر ترى جايب بطولات كمية”.
سعود الصرامي :
جمهور #الاتحاد وجمهور #النصر يحتفلون بخسارة #الهلال .. ياخي احتفلوا ببطولاتكم وليس خسارة الهلال .. أين بطولاتكم !؟#الهلال_الفتح
الحصاد الرياضي …
( الاتحاد الهلال النصر الأهلي الشباب )@L9arami pic.twitter.com/fQ2m0exXi3
— قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) March 6, 2023
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