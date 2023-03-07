انتقد الإعلامي الرياضي سعود الصرامي ثقافة جمهوري الاتحاد والنصر باحتفالهم بخسارة فريق الهلال

وقال الصرامي :” جمهور الاتحاد وجمهور النصر يحتفلون بخسارة الهلال .ياخي احتفلوا ببطولاتكم وليس خسارة الهلال . أين بطولاتكم !”.

وأضاف ” أبغاكم تنتقلون لمرحلة تحقيق البطولات وليس لمتابعة الهلال عندما يخسر، فالهلال حتى عندما يخسر ترى جايب بطولات كمية”.