أوضح خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق، الفرق بين السنين المجدبة والسنين الخصبة.

وقال خالد الزعاق، بفقرته المذاعة على قناة «العربية»، أن السنين الخصبة تشهد ظهور، الربيع الناتج عن المطر والفقع الناتج عن تتابع المطر، والعراجين والجراد.

وأفاد أن الفقع والعراجين فطر، بينما الجراد نافع له مراحل تبدأ بالجراد الصغير ثم الغوغاء المتوسط الذي لا يطير، ثم الجراد القادر على الطيران.

وأشار إلى أن الجراد قسمان، هما جراد مهاجر يأتي من السودان وأريتريا والحبشة، حيث يهاجر برجليه في موسم الخريف إلى ساحل البحر الأحمر وحينما يظهر له جناحان يرد مرة أخرى.