الاعداد السابقة للصحيفة
الثلاثاء7 مارس

مسؤول ياباني يحذر: سنختفي عن الوجود

منذ 12 دقيقة
0
مسؤول ياباني يحذر: سنختفي عن الوجود
تابعوا صدي على
وكالات

انخفضت أعداد المواليد لمستوى قياسي، ليحذر مستشار رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، من اختفاء دولة اليابان إذا لم يتم اتخاذ إجراءات سريعة بشأن زيادة أعداد المواليد.

وصرح ماساكو موري، النائب في مجلس الشيوخ والوزير السابق الذي يعمل مستشارا حاليا لكيشيدا، إن اليابان ستختفي عن الوجود إذا لم تستطع إبطاء الانخفاض السريع في معدل المواليد الذي يهدد بتدمير شبكة الأمان الاجتماعي والاقتصاد في البلاد.

وتابع موري “إذا استمرت الأمور على هذا النحو، فستختفي البلاد”، مشيرا إلى أن “الأشخاص الذين سيكونون على قيد الحياة خلال عملية الاختفاء هم من سيواجهون ضررا جسيما. لا أتخيل حجم المأساة التي سيواجهها هؤلاء الأطفال”.

وأكد موري الذي يقدم المشورة لكيشيدا بشأن مشكلة المواليد وقضايا مجتمع الميم إن “معدل المواليد لا ينخفض تدريجيا، بل ينزلق سريعا نحو الأسفل. والمأساة أن الأطفال الذين يولدون الآن سيتم إلقاؤهم في مجتمع يتشوه ويتقلص ويفقد قدرته على العمل”.

 

 

التعليقات

اترك تعليقاً

أخر الأخبار

مسؤول ياباني يحذر: سنختفي عن الوجود

مسؤول ياباني يحذر: سنختفي عن الوجود

منذ 12 دقيقة
0
1100

صاعقة تضرب سيارة

منذ 33 دقيقة
0
1027
&#8220;ساما&#8221;: على المؤسسات المالية تجنب الإغراء والمبالغة التضليل في إعلان المنتجات

“ساما”: على المؤسسات المالية تجنب الإغراء والمبالغة التضليل في إعلان المنتجات

منذ 37 دقيقة
0
1150
بالفيديو.. &#8220;النحاس&#8221; يعلق على عدم توقف المساعدات الإنسانية لسوريا رغم استمرار تهريب المخدرات للمملكة

بالفيديو.. “النحاس” يعلق على عدم توقف المساعدات الإنسانية لسوريا رغم استمرار تهريب المخدرات للمملكة

منذ 42 دقيقة
0
1199
نهاية مأساوية لعجوز هاجمتها قرود شرسة داخل منزلها

نهاية مأساوية لعجوز هاجمتها قرود شرسة داخل منزلها

منذ 48 دقيقة
0
746