نفذت وزارة الصناعة والثروة المعدنية ممثلة في الإدارة العامة لمراكز الخدمة الشاملة الصناعية وإدارة الالتزام (1147) زيارة ميدانية على المنشآت الصناعية في عدد من مناطق المملكة خلال شهر فبراير الماضي؛ وذلك في إطار جولات الوزارة الدورية لمتابعة المصانع والوقوف على مدى جاهزيتها والتأكد من التزامها بتطبيق معايير الجودة والاشتراطات اللازمة.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية جراح بن محمد الجراح أن الزيارات الميدانية المنفذة خلال الشهر الماضي شملت 312 زيارة على المصانع في منطقة الرياض، و310 زيارات في منطقة مكة المكرمة، و254 زيارة في المنطقة الشرقية، فيما نفذت 100 زيارة على مصانع منطقة القصيم، إضافة إلى 53 زيارة في منطقة المدينة المنورة، و39 زيارة في منطقة عسير، و25 زيارة في جازان و19 زيارة على مصانع منطقة تبوك، و14 زيارة في كل من منطقتي نجران وحائل، و7 زيارات على المصانع في منطقة الباحة.

وأكد الجراح أن الزيارات الميدانية مستمرة بشكل دوري؛ للوقوف على المنشآت الصناعية والتأكد من تطبيق المعايير والاشتراطات اللازمة، ومتابعة التزام المصانع بتوفير منتجات ذات جودة عالية وفقًا للمعايير والمواصفات المعتمدة، إضافة إلى التحقق من سلامة المنتجات، وتصحيح أوضاع المصانع الواقعة خارج المدن الصناعية.

وبين أن الوزارة تسعى من خلال هذه الزيارات إلى تحفيز الصناعات المحلية في جميع القطاعات، ومتابعة جودة المنتج المحلي، وتعزيز التعاون مع شركائها في القطاع؛ وذلك من أجل مواكبة الحراك الصناعي في المملكة، بما يعكس الصورة الإيجابية عن جودة المنتجات الوطنية، وقدرتها على المنافسة عالميًا، إضافة إلى توفير احتياج السوق المحلي وتعزيز المعروض فيه.

يذكر أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية تشترط على أي منشأة صناعية الحصول على رخصة سلامة صادرة عن الدفاع المدني، وتوفيرها لوسائل السلامة تبعًا لطبيعة النشاط، إضافة إلى التأكد من توفر مخارج الطوارئ، ونظام للإطفاء، وتخزين المواد الخام والمنتجات بطريقة آمنة.