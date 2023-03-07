أنهى مؤشر السوق السعودي، جلسة اليوم الثلاثاء، على ارتفاع بنسبة 0.2 %، ليغلق عند 10473 نقطة (+ 25 نقطة)، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 4.6 مليار ريال.

وارتفع سهم أرامكو، بأكثر من 1 % عند 32.35 ريال.

وسجل سهما سليمان الحبيب، والوطنية للتعليم، جلسة اليوم، أعلى إغلاق منذ الإدراج، عند 245.60 ريال (+ 1 %) للأول، و108.80 ريال (+ 6 %) للثاني.

وصعد سهم عطاء التعليمية، بنسبة 2 %، عند 59.20 ريال، عقب إعلان الشركة ارتفاع أرباح الربع الثاني إلى 9.6 مليون ريال.

وتصدر سهم ثمار، ارتفاعات السوق اليوم، بالنسبة القصوى، عند 25.15 ريال، وسط تداولات نشطة على السهم بلغت نحو 1.3 مليون سهم.

في المقابل، تراجع سهم مصرف الراجحي، بنسبة 1 % عند 74.90 ريال.

وهبط سهم أماك، بنسبة 3 % عند 72.30 ريال، وكانت الشركة قد أعلنت انخفاض أرباح الربع الرابع 2022 إلى 21.5 مليون ريال، بنسبة 66 %، مقارنة بنفس الفترة من العام 2021.