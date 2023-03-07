متحدث الموارد: لا يوجد حد لاستقدام العمالة المنزلية (فيديو)

أكد متحدث الموارد البشرية سعد آل حماد على أنه لا يوجد حد للاستقدام إذا كان رب الأسرة لديه القدرة المالية.

وأوضح خلال مداخلة مع قناة الإخبارية أن المواطن بإمكانه استقدام أكثر من عامل أو عاملة منزلية.

وأشار إلى أنه في حال استقدم المواطن أكثر من ٤ عمالة فهو يخضع إلى نظام المقابل المالي للعمالة المنزلية مشيرا إلى أنه يمكنه اختيار المهن المناسبة له من المهن الجديدة المتوفرة في برنامج مساند.

وأضاف أن الوافد المقيم في المملكة يمكنه أيضا استقدام العمالة المنزلية وإذا زاد عن عاملين فهو أيضا يخضع لنظام المقابل المالي.