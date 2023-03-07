أجرى المركز الوطني لإستطلاعات الرأي العام (رأي) التابع لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني إستطلاعاً عاماً إستقصى فيه نوايا وخطط المواطنين فيما يخص التنزه من الآن وحتى حلول شهر رمضان المبارك.

وتكونت العينة من 977 مواطناً ومواطنة، 75% منهم من الذكور.

وأفصح 71% من أفراد العينة عن نيتهم الخروج في نزهة.

ومن هؤلاء الذين ينوون الخروج للنزهة، قال 57% منهم أنهم سيخرجون بصحبة عوائلهم. فيما أن 34% سيخرجون مع اصدقائهم، والبقية (9%) سيخرجون مع زملاء العمل أو الدراسة.

وقال 37% من هؤلاء الذين يخططون للخروج في نزهة أنهم ينوون المبيت حيث يتنزهون، أكثرهم (63%) سيباتون أكثر من ليلة.

و قال 61% من المستجيبين أنهم يخططون للخروج إلى أماكن صحراوية، فيما قال 15% أن وجهتهم مكاناً جبلياً، و9% سيقصدون مكاناً بحرياً للتنزه.

وعن ما ينوون طبخه، أو اصطحابه معهم من أكلات، فإن الكبسة السعودية (بمختلف طرق تحضيرها) اكتسحت الخيار لوجبات التنزه، إذ حظيت باختيار 74% من أفراد العينة وكان الخيار الثاني هو الشواء، وبفارق مهول (4% فقط) عن الكبسة. فيما توزعت اختيارات الـ 22% على أصناف أكل مختلفة.