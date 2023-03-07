كشف الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عن تفاصيل العملية التي أجراها لإنقاذ حياته بداخل أحد المستشفيات.

وقال بايدن إنه كان يشعر بصداع شديد، وكأن الثلج يتساقط في رأسه، مضيفا أنه تم تشخيص مرضه بتمدد الأوعية الدموية.

وأضاف بايدن مازحا، “كان لدي هذا الصداع الرهيب. تم تشخيصي … حسنا، على أي حال، كان عليهم قطع الجزء العلوي من رأسي عدة مرات لمعرفة ما إذا كان لدي دماغ”.

وأبان أنه احتاج لعملية جراحية عاجلة لذلك سارع رجال الإطباء بنقله إلى مركز والتر ريد الطبي العسكري في ضواحي واشنطن بولاية ماريلاند، على الرغم من سوء الأحوال الجوية، ثم تم نقله هناك من مستشفى في ويلمنغتون بولاية ديلاوير.

ونوه بأن ذلك كان في عام 1988، مضيفا أن قسم الإطفاءنقله إلى مركز والتر ريد وسط عاصفة ثلجية في عملية استمرت تسع ساعات لإنقاذ حياته.