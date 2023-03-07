توقع استشاري الأعمال التنفيذية الزراعية عبد العزيز الياقوت، تراجع أسعار بعض المنتجات الغذائية بنسبة تصل إلى 7.5%
يأتي ذلك على خلفية تراجع ضغوط الإمدادات في جميع أنحاء العالم إلى ما دون المعدل الطبيعي.
وعادت سلاسل التوريد العالمية إلى طبيعتها، بعد مرور ما يقرب من ثلاث سنوات على إعلان “كوفيد 19” جائحة، وذلك بحسب بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك.
فيديو | استشاري الأعمال التنفيذية الزراعية عبد العزيز الياقوت: نتوقع تراجع أسعار بعض المنتجات الغذائية بنسبة تصل إلى 7.5%#أسواق_السعودية #الإخبارية pic.twitter.com/AK5s8F6Zmp
— الإخبارية – اقتصاد (@ekhbariya_eco) March 7, 2023
التعليقات
اترك تعليقاً