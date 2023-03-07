كشف تقرير تلفزيوني معلومات عن ثاني أعلى مصلى معلق في العالم مطل على الكعبة المشرفة .

وقال مراسل قناة الإخبارية أن الأعمال الإنشائية مستمرة على مدار الساعة لكي يتم الاستفادة ولو بجزء بسيط من خلال شهر رمضان المبارك هو يتسع لما يقرب من 200 مصلى يطل إطلالة مباشرة على الكعبة المشرفة وأيضا هناك تواصل سمعي وبصري بشكل مباشرة للمصلين مع الكعبة المشرفة.

وأوضح أن هذا المصلى المعلق تم إنشائه لكي يقاوم التغيرات المناخية إذا كان هناك أخطار قوية أو رعود أو رياح هو يقوم هذه المتغيرات الجوية بشكل كبير جدا

وأضاف: دائما ما تحفز هذه المصليات وخاصةً التي تكون إطلالتها مباشرة على الكعبة المشرفة وتكون في المنشأت الفندقية هي التي تحفز المعتمرين وأيضا الحجاج ولكل من يصل إلى هذه البقعة الطاهرة أن يكونوا من ساكني تلك الفنادق.

ولفت إلى أن أكثر المنشات الفندقية وخاصة الحديثة التي تكون مجاورة للحرم المكي تعمل بشكل كبير جدا على أن تكون لديها مصليات معلقة ذات ارتفاع عالي جدا تطل إطلالة مباشرة على الكعبة المشرفة لكي تكون مستهدفة من قبل المعتمرين والزائرين.