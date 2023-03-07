أصدر مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، الموافقة على انضمام المملكة إلى اتفاقية لحماية منتجي الفونوغرامات من استنساخ فونوغراماتهم دون تصريح.

وتعد الاتفاقية إحدى الاتفاقيات الدولية في مجال الملكية الفكرية، وتتعلق على نحو خاص بالتسجيلات الصوتية.

ويقصد بالفونوغرام “التسجيل الصوتي” وتنص الاتفاقية على التزام كل دولة متعاقدة بحماية أي منتِج للتسجيلات الصوتية من مواطني دولة متعاقدة أخرى من إنتاج أي نسخ دون موافقته، ومن توزيعها على الجمهور، ومن استيرادها إذا كان استيرادها بغرض توزيعها على الجمهور.