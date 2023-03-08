تشرف بأداء القسم أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في قصر عرقة بالرياض اليوم، عقب صدور الأمر الملكي بتعيينهما كل من معالي المهندس إبراهيم بن محمد بن إبراهيم السلطان وزيرًا للدولة وعضوًا بمجلس الوزراء، ومعالي الأستاذ سلمان بن يوسف بن علي الدوسري وزيرًا للإعلام، قائلين: ( أُقسم بالله العظيم أن أكون مخلصًا لديني ، ثم لمليكي وبلادي، وأن لا أبوحَ بسر من أسرار الدولة، وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها، وأن أُؤدّيَ أعمالي بالصدق والأمانة والإخلاص).

#فيديو_واس| أمام #خادم_الحرمين_الشريفين وبحضور سمو #ولي_العهد.. معالي وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء المهندس إبراهيم بن محمد السلطان، ومعالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، يؤديان القسم.#واس pic.twitter.com/3llPFpOXNa — واس الأخبار الملكية (@spagov) March 7, 2023