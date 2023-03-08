علق الناقد الرياضي جمال عارف، على تغريم مدرب الهلال رامون دياز 20 ألف ريال لعدم ارتداءه البطاقة التعريفية داخل الملعب خلال مواجهة الهلال والوحدة.

وقال جمال عارف: لجنة الانضباط شافت ان دياز لم يحمل البطاقة وهي لم تتجاوز ٥سم × ٥سم.

وتابع: طيب ماشافوا حارس النصر في توجهه لاحتياطي الباطن رغم المساحة الكبيرة والمسافة الطويلة التي قطعها الحارس وشاهدها القاصي قبل الداني.

يذكر أن لجنة الانضباط والاخلاق ألزمت رامون دياز مدرب ‎الهلال و لويس سييرا مدرب ‎الوحدة بدفع غرامة مالية قدرها 20 ألف ريال لكل منهما لعدم ارتداءهم البطاقة التعريفية داخل الملعب خلال مواجهة الفريقين الأخيرة.