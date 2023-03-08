أكد الناقد الرياضي أحمد الشمراني أن مستوى الهلال المحلي غير مقنع، مشيراً إلى أن التشبع ليس مبررا للاعبين.

وقال الشمراني :” أداء الهلال أمام الوحدة ماكان مقنع وكذلك في مواجهة الفتح والفيحاء غير مقنع”.

وأضاف ” مشكلة الهلال ليست فقط في التدوير وإنما انخفاض جماعي في اللاعبين. البعض يقول أن ذلك تشبع ولكن أنا ما أعتقد أن هناك دوري بحجم الدوري السعودي هناك مايسمى بالتشبع”.