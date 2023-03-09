مدربة منتخب سيدات فرنسا: تعرضت “لحملة تشويه” قبل كأس العالم

صرحت كورين دياكر مدربة منتخب سيدات فرنسا بأنها تعرضت “لحملة تشويه” عنيفة قبل كأس العالم التي ستنطلق في وقت لاحق هذا العام.

وقالت دياكر: “من انتقدوني لم يترددوا في مهاجمة نزاهتي الشخصية والمهنية، دون التأكد من الحقيقة، قبل أربعة أشهر من انطلاق كأس العالم”.

وتابعت: “لن أترك نفسي لأتأثر بعملية زعزعة الاستقرار هذه، التي لا تأخذ في الحسبان سجلي الرياضي، والتي هدفها الوحيد تسوية حسابات شخصية”.

وقد يتم تحديد مستقبل دياكر غدا الخميس من قبل لجنة مختارة من قبل الاتحاد الفرنسي.

وتستضيف نيوزيلندا وأستراليا كأس العالم المقبلة للسيدات في الفترة ما بين 20 يوليو تموز وحتى 20 أغسطس آب المقبلين.