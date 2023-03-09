الاعداد السابقة للصحيفة
الخميس9 مارس

مدربة منتخب سيدات فرنسا: تعرضت “لحملة تشويه” قبل كأس العالم

منذ 3 دقيقة
0
مدربة منتخب سيدات فرنسا: تعرضت &#8220;لحملة تشويه&#8221; قبل كأس العالم
تابعوا صدي على

صرحت كورين دياكر مدربة منتخب سيدات فرنسا بأنها تعرضت “لحملة تشويه” عنيفة قبل كأس العالم التي ستنطلق في وقت لاحق هذا العام.

وقالت دياكر: “من انتقدوني لم يترددوا في مهاجمة نزاهتي الشخصية والمهنية، دون التأكد من الحقيقة، قبل أربعة أشهر من انطلاق كأس العالم”.

وتابعت: “لن أترك نفسي لأتأثر بعملية زعزعة الاستقرار هذه، التي لا تأخذ في الحسبان سجلي الرياضي، والتي هدفها الوحيد تسوية حسابات شخصية”.

وقد يتم تحديد مستقبل دياكر غدا الخميس من قبل لجنة مختارة من قبل الاتحاد الفرنسي.

وتستضيف نيوزيلندا وأستراليا كأس العالم المقبلة للسيدات في الفترة ما بين 20 يوليو تموز وحتى 20 أغسطس آب المقبلين.

التعليقات

اترك تعليقاً

أخر الأخبار

مدربة منتخب سيدات فرنسا: تعرضت &#8220;لحملة تشويه&#8221; قبل كأس العالم

مدربة منتخب سيدات فرنسا: تعرضت “لحملة تشويه” قبل كأس العالم

منذ 3 دقيقة
0
1000
سفارة المملكة بجورجيا تدعو المواطنين للبعد عن مواقع المظاهرات

سفارة المملكة بجورجيا تدعو المواطنين للبعد عن مواقع المظاهرات

منذ 19 دقيقة
0
1015
&#8220;من يؤتمن على العرض لا يسأل عن المال&#8221; في قائمة عروسين تثير الجدل

“من يؤتمن على العرض لا يسأل عن المال” في قائمة عروسين تثير الجدل

منذ 29 دقيقة
0
173
&#8220;الحرس الوطني&#8221;يفتح باب القبول للراغبين في الالتحاق بالخدمة العسكرية

“الحرس الوطني”يفتح باب القبول للراغبين في الالتحاق بالخدمة العسكرية

منذ 36 دقيقة
0
1145
فيديو..هيفاء الراشد تروي تجربتها من طبيبة أسنان إلى مالكة لمجمع طبي

فيديو..هيفاء الراشد تروي تجربتها من طبيبة أسنان إلى مالكة لمجمع طبي

منذ 44 دقيقة
0
1281