تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الخميس، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:

اليورو: 3٫96070 مقابل الريال الواحد 0٫25248

الدولار:3٫75442 مقابل الريال الواحد 0٫26635

درهم إماراتي: 1٫02209 مقابل الريال الواحد 0٫97835

ريال يمني: 0٫01500 مقابل الريال الواحد 66٫66851

دينار أردني: 5٫29245 مقابل الريال الواحد 0٫18895

دينار كويتي:12٫21671 مقابل الريال الواحد 0٫08186

دينار بحريني:9٫95718 مقابل الريال الواحد 0٫10044

الريال القطري: 1٫03115 مقابل الريال الواحد 0٫96980

الدرهم المغربي: 0٫35922 مقابل الريال الواحد 2٫78646

الجنيه المصري:0٫12162 مقابل الريال الواحد 8٫22225