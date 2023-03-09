نجح تدخل جراحي استغرق ست ساعات ونصف الساعة على فترتين، أجراه أطباء متخصصون في جراحة المفاصل والعظام بمستشفى بريدة المركزي، في تنفيذ عملية ردّ خلع خلفي مفتوح لمفصل كتفي مريض خمسيني، وتثبيت كسر في رأس العضد.

وأوضح التجمع القصيم الصحي، أن قسم الطوارئ بالمستشفى استقبل حالة إسعاف طارئة لمريض يبلغ من العمر 57 عاماً تعرض خلال قيادته السيارة لهجمة مفاجئة من التشنجات العضلية دون سابقة مرضية معروفة تسببت له بحادث سير.

وأضاف أن المستشفى سارع إلى عمل الفحوصات اللازمة ومنها أشعة مقطعية للكتفين والتي أظهرت أن الحالة المرضية المسعفة تعاني من خلع خلفي في مفصل الكتف بالجهتين مع وجود كسر مفتت في رأس العضد في كلا الكتفين.

وأكد تجمع القصيم الصحي أنه بعد تحسن الحالة العامة للمريض تم إجراء التدخل الجراحي اللازم وتنفيذه على مرحلتين، والذي تم فيه ردّ مفتوح وتثبيت داخلي بشرائح ومسامير للكتف الأيمن استغرقت 4 ساعات من الليل، وبعد يومين تم عمل الإجراء الطبي ذاته للكتف الأيسر خلال ساعتين و40 دقيقة.