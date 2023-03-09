أنهى مؤشر السوق السعودي، جلسة اليوم الخميس، على ارتفاع بنسبة 0.5 %، ليغلق عند 10463 نقطة (+ 53 نقطة)، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 4 مليارات ريال.

وارتفع سهما مصرف الراجحي، وأرامكو، بنسبة 1 % عند 75 ريالا، و32.80 ريال، على التوالي.

وأنهت أسهم دار الأركان، والتصنيع الوطنية، وزين السعودية، وأسواق العثيم، وسيرا القابضة، وبنك البلاد، تداولاتها اليوم على ارتفاع بنسب تراوح بين 1 و3 %.

وتصدر سهم ثمار، ارتفاعات اليوم بالنسبة القصوى عند 30.40 ريال، لتصل مكاسبه منذ إعادته للتداول، إلى 77 %.

وكانت الشركة قد أعلنت مصادقة المحكمة التجارية بالرياض على تعديل مقترح إعادة التنظيم المالي للشركة، وهذا بحسب ما وردها اليوم من المنظم المالي.

وأغلق سهم عذيب للاتصالات عند 61.20 ريال (+ 6 %).