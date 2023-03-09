وجه الناقد الرياضي، عدنان جستنيه، رسالة إلى ثنائي النصر كريستيانو رونالدو وعبدالرحمن الغريب.

وقال جستنيه :”عبدالرحمن غريب رونالدو كفاية تمثيل انتم نجوم كبار لكم وزنكم في عالم الكرة لديكم إمكانات كبيرة الجمهور يرغب الاستمتاع بأدائكم الكروي، المباراة السابقة اللقطة الشهيرة اعطت انطباع سيء عن عقلية لاعبين محترفين.

وتابع :”اصحكم تعيدوها ثاني صحيح اليوم الحكم غير لهذا ارجوكم لاتخدشوا صورتكم الحلوة”، وذلك وفقا لما ذكره على حسابه بموقع “تويتر”.

يذكر أن فريق الاتحاد يواجه نظيره النصر اليوم ضمن منافسات دوري روشن .