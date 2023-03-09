تعرض مسؤول تركي لموقف محرج عندما حاول إظهار مهاراته في كرة القدم بداخل أحد المدارس التي قام بزيارتها.

وكان رئيس جمهورية شمال قبرص التركية، إرسين تتار، يشارك طلاب إحدى المدارس التي قام بزيارتها لعب كرة القدم.

وقام “تتار” بإبراز مهاراته في كرة القدم من خلال تنطيط الكرة وتسديدها، ونجح في مراوغة أحد الطلاب قبل التسديد ببراعة في المرمى لكن تعرض للسقوط عندما حاول التصدي لكرة عرضية من خلال الارتماء عليها وتسديدها برأسه في الشباك.

ولم ينزعج رئيس شمال قبرص من الموقف، وتعامل معه بطريقة ساخرة وقال: “هذه هي طبيعة كرة القدم. دعني أشعر بالشباب مرة أخرى، وأسقط مرة أخرى وأقف على قدمي”.