طالبت جماهير نادي الاتحاد بمعاقبة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، كريستيانو رونالدو، مؤكدين أنه حاول إيذاء أحد لاعبي فريق الاتحاد في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي لقطة من المباراة يظهر فيها رونالدو، وعلقوا عليها بالتأكيد على أن روزنالدو ضرب أحد لاعبي الاتحاد بقدمه بدون كرة، مشددين على أن تبادر لجنة الانضباط بمعاقبة اللاعب على سلوكه.

يذكر أن فريق الاتحاد فاز على النصر بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن منافسات دوري روشن.

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