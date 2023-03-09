أثارت صور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر اندرسون تاليسكا غضب الجماهير النصراوية، حيث ظهر اللاعب مساء اليوم في برنامج vidacast البرازيلي في الوقت ذاته الذي كان فيه فريقه يخوض مباراة أمام فريق الاتحاد.

وكان إعلان مغادرة اللاعب إلى البرازيل قد أثار الانتقادات جيث رجح البعض أن اللاعب يدعي الإصابة للعودة إلى بلاده هربا من المباريات من أجل التركيز على ألبومه الغنائي .

وأكدت تقارير صحفية مؤخرا أن الإدارة الفنية لتاليسكا، نفت شائعات إدعاء اللاعب البرازيلي الإصابة؛ من أجل التهرب من مباريات النصر.

يذكر أن فريق النصر خسر أمام الاتحاد بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن منافسات دوري روشن.