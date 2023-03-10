تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الجمعة، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:

اليورو: 3٫97508 مقابل الريال الواحد 0٫25156

الدولار: 3٫75419 مقابل الريال الواحد 0٫26637

درهم إماراتي: 1٫02208 مقابل الريال الواحد 0٫97840

ريال يمني: 0٫01500 مقابل الريال الواحد 66٫67226

دينار أردني: 5٫29212 مقابل الريال الواحد 0٫18896

دينار كويتي:12٫21407 مقابل الريال الواحد 0٫08187

دينار بحريني:9٫95902 مقابل الريال الواحد 0٫10042

الريال القطري: 1٫03109 مقابل الريال الواحد 0٫96985

الدرهم المغربي: 0٫35974 مقابل الريال الواحد 2٫78239

الجنيه المصري: 0٫12153 مقابل الريال الواحد 8٫22820