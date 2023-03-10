أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن توافر وظائف شاغرة بنظام التعاقد للجنسين في عدة تخصصات.

وأوضحت المسميات الوظيفية المطلوبة :

1- مدير إدارة تصميم سياسات الضمان.

2- شريك أعمال موارد بشرية.

3- مدير إدارة اللوائح والأنظمة.

4- مدير إدارة تخطيط استحداث فرص العمل.

5- مدير مشروع.

6- مدير محفظة.

7- خبير برنامج توطين.

8- مدير عام شؤون العمالة المنزلية.

9- خبير مجموعة عمل التوظيف لمجموعة العشرين.

وأشارت إلى أن التقديم متاحاً حالياً وذلك من خلال البريد [email protected]