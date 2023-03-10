أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن توافر وظائف شاغرة بنظام التعاقد للجنسين في عدة تخصصات.
وأوضحت المسميات الوظيفية المطلوبة :
1- مدير إدارة تصميم سياسات الضمان.
2- شريك أعمال موارد بشرية.
3- مدير إدارة اللوائح والأنظمة.
4- مدير إدارة تخطيط استحداث فرص العمل.
5- مدير مشروع.
6- مدير محفظة.
7- خبير برنامج توطين.
8- مدير عام شؤون العمالة المنزلية.
9- خبير مجموعة عمل التوظيف لمجموعة العشرين.
وأشارت إلى أن التقديم متاحاً حالياً وذلك من خلال البريد [email protected]
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