علق الإعلامي الرياضي جمال عارف على مباراة الاتحاد والنصر أمس الخميس ضمن منافسات الجولة العشرين من دوري روشن

وقال عارف :” الاتحاد دايما يركز على الملعب، وأرى اليوم وبشكل واضح أن الاتحاد أصبح بالنسبة للنصر العقدة في المنشار”

وأضاف ” واضح من مستوى النصر أنه مدربه كان يريد التعادل وليس الفوز ، والدليل أنه لعب بخمس مدافعين. رونالدو لاعب كبير لكنه لا يفيد وحده بدون بنية تحتية”.