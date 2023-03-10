علق الإعلامي الرياضي جمال عارف على مباراة الاتحاد والنصر أمس الخميس ضمن منافسات الجولة العشرين من دوري روشن
وقال عارف :” الاتحاد دايما يركز على الملعب، وأرى اليوم وبشكل واضح أن الاتحاد أصبح بالنسبة للنصر العقدة في المنشار”
وأضاف ” واضح من مستوى النصر أنه مدربه كان يريد التعادل وليس الفوز ، والدليل أنه لعب بخمس مدافعين. رونالدو لاعب كبير لكنه لا يفيد وحده بدون بنية تحتية”.
جمال عارف: فوز #الاتحاد على #النصر أصبح " عادة " و " عقده في المنشار " .. مدرب النصر كان يريد التعادل و #رونالدو لا يفيد وحده بدون بنية تحتية #النصر_الاتحاد#الاتحاد_النصر#أكشن_مع_وليد
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— أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) March 9, 2023
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