أعلنت وزارة الخارجية بسلطنة عمان، اليوم الجمعة، أن السلطنة ترحب بالبيان الثلاثي بين المملكة وإيران والصين بشأن استئناف العلاقات الدبلوماسية بين الرياض وطهران.

وكانت الدول الثلاث قد أعلنت عودة العلاقات بين المملكة وإيران، معربة عن شكرها لسلطنة عمان على استضافتها محادثات سابقة.

يذكر أن المملكة توصلت مع إيران إلى اتفاق يتضمن الموافقة على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما وإعادة فتح سفارتيهما وممثلياتهما خلال مدة أقصاها شهران، ويتضمن تأكيدهما على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

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