كشف الناقد الرياضي محمد البكيري عن سر انتصار الاتحاد على النصر والفخ الذي نصبه نونو سانتو للمدافعين.

وقال البكيري عبر مداخلة مع برنامج “إم بي سي في أسبوع” أن مباراة النصر والاتحاد أمس كانت تكتيكية واضحة في مجملها وهي واحدة من أقل المباريات جمالية بين الاتحاد والنصر.

وأوضح أن نونو سانتو قال جملة مهمة وخطيرة بعد نهاية المباراة وهي أنه تلقى معلومة بأن النصر سيلعب بثلاثة قلوب دفاع وبناء على هذه المعلومة وضع خطته.

وتابع أنه وضع حمدالله فخا للدفاعات النصراوية حيث يلاحظ أنه كان أقل اللاعبين عطاء وخطورة لكنه كان الأكثر تأثيراً.

يذكر أن الاتحاد فاز امس على النصر بهدف واحد سجله رومارينهو وتصدر قائمة ترتيب الترتيب الدوري فيما حل النصر خلفه بالمركز الثاني.