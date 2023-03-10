قال الباحث السياسي، عايد المناع، إن إيران ستوقف دعمها لميليشيا الحوثي من أجل تحسين علاقاتها مع المملكة.

وأضاف أن إيران تعيش في أوضاع داخلية صعبة جعلها تتجه لإهتمام بالشأن الداخلي، وذلك بحسب ما ذكره خلال حديثه في قناة العربية.

وأكد أن إيران لن تضحي بدولة إقليمية كبرى من أجل دعم جماعات متمردة غير شرعية وهي ميليشات الحوثي.