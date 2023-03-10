أعرب الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، عن سعادته بعودة الزعيم للانتصارات في الدوري .

وقال رامون دياز، في المؤتمر الصحفي عقب مباراة التعاون والهلال: “التعاون صعب المراس وفريق قوي، كُنا مطالبين أن نثبت للجميع أن ما حصل في المباراة الماضية كان كبوة”.

وتابع مدرب الهلال: “التغييرات تحدث وفقاً للظروف، وعدد من اللاعبين يعانون من الإرهاق نظرا لتعدد المشاركات ،لذا نعمل على إراحة بعض الأسماء للحفاظ عليهم”.

وعن خروج المدافع الكوري الجنوبي، قال دياز: “جيانج هيون سو عانى من الإرهاق، لذا تم استبداله ولا يوجد لديه إصابة”.

وأضاف مدرب الهلال: “المرحلة القادمة لدينا ضغط كبير في المباريات وسنواصل عملية التدوير، وهي فرصة لبعض اللاعبين الشباب ليدخلوا ضمن القائمة المشاركة في بعض المباريات”.

واختتم دياز تصريحاته، قائلا: “لاعبو الهلال محترفين ولدينا ضغط مباريات كبير خصوصا بعد فترة التوقف، وأتمنى من مدرب المنتخب النظر لموضوع الإرهاق الذي يعاني منه لاعبين الهلال ويتم استدعاء لاعبين آخرين”.

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، فوزًا كبيرًا على مضيفه التعاون بنتيجة (4-0)، في المباراة التي جمعت بين الفريقين، مساء اليوم “الجمعة”، في الدوري.