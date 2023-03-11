أزاحت Xpeng الستار عن سيارتها الجديدة التي ستنافس مركبات تسلا الكهربائية في كل المعايير؛ حيث تتميز Xpeng P7i الجديدة بهيكل أنيق بتصميم مميزا جدا، مدروس ليكون شديد الانسيابية، طوله 4 أمتار و88 سنتيمترا، عرضه 189 سم، ارتفاعه 145 سم، والمسافة بين محوري العجلات فيه 299 سم.

وحصلت السيارة على قمرة مميزة جدا، وواجهة قيادة متطورة خالية من الأزرار التقليدية، مجهزة فقط بلوح تضم شاشات لمسية كبيرة يمكن من خلالها التحكم بجميع تقنيات المركبة.

وزودت بإلكترونيات داحلية محسّنة، إذ استبدل معالج Snapdragon 820A فيها بمعالج Snapdragon 8155P المتطور، وزودت بتقنيات Xmart OS 4.0، كما تحسّنت فيها ميزات التحكم عبر الأوامر الصوتية.

وصممت السيارة لتتمتع بأفضل معايير الأمان إذ جهزت بحساسات متطورة لتجنّب الاصطدام بالناس والمركبات على الطرقات، وحصلت على نظام النقطة العمياء لتفادي الحوادث، وجهّزت بكاميرات توفر رؤية محيطية للهيكل، ودعمت بحساسات للضوء والمطر وحساسات مسافات أمامية وخلفية.

وجاءت النسخ الأساسية منها بنظام دفع خلفي ومحركات كهربائية بعزم 276 حصانا، كما ستطلق منها نسخ بنظام دفع رباعي تعمل مع محركات كهربائية بعزم 430 و472 حصانا.