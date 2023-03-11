ذكرت تقارير صحافية أن رئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز اكتشف أن لوكا مودريتش استمع وحلل العرض المقدم من نادي النصر.

وقالت التقارير بحسب “elgoldigital” أن تفكير مودريتش في عرض النصر أغضب رئيس الريال بل جعله يفكر في عدم تجديد عقده .

وارتبط اسم مودريتش بالانتقال إلى النصر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد نهاية عقده مع ريال مدريد بنهاية الموسم الجاري.

وأكدت صحيفة “آس” الإسبانية في تقرير لها أن مودريتش استقر على عدم الالتفات إلى أي من العروض التي تلقاها للرحيل عن ريال مدريد خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت الصحيفة أن اللاعب الكرواتي يرغب في تمديد تعاقده مع ريال مدريد لموسم إضافي، ليبقى مع الفريق حتى نهاية موسم 2023-2024.