كشف الإعلامي الرياضي وليد الفراج، عن حقيقة قضية النجم البرازيلي رومارينهو والمنشطات.
وقال وليد الفراج: لا يبيعون لكم من الرخيص .. اي نتيجه من لجنة المنشطات تخرج بعد شهرين”.
وتابع وليد الفراج، أن الهدف ضغط الاتحاد بكمية من الكذب.
يذكر أنه سيطرت حالة من الجدل حول البرازيلي رومارينيو، مهاجم فريق الاتحاد، بعد تدول أنباء عن تعاطيه للمنشطات.
مشاهد: ايش سالفة منشطات رومارينهو ؟#وليد_الفراج: لا يبيعون لكم من الرخيص .. اي نتيجه من لجنة المنشطات تخرج بعد شهرين .. الهدف ضغط #الاتحاد بكمية من الكذب#الاتحاد_النصر #أكشن_مع_وليد
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— أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) March 11, 2023
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