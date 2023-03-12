كشف الإعلامي الرياضي وليد الفراج، عن حقيقة قضية النجم البرازيلي رومارينهو والمنشطات.

وقال وليد الفراج: لا يبيعون لكم من الرخيص .. اي نتيجه من لجنة المنشطات تخرج بعد شهرين”.

وتابع وليد الفراج، أن الهدف ضغط ‎الاتحاد بكمية من الكذب.

يذكر أنه سيطرت حالة من الجدل حول البرازيلي رومارينيو، مهاجم فريق الاتحاد، بعد تدول أنباء عن تعاطيه للمنشطات.