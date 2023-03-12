أعلنت الهيئة العامة للموانئ “موانئ” عن انضمامها ممثلة عن المملكة إلى اتفاقية تفعيل دور منظمة “IALA” دولياً ؛ كأول دولة عربية تنظم رسمياً إلى الاتفاقية بتاريخ 14 /7/ 1444هـ، استنادًا إلى قرار مجلس الوزراء الصادر برقم (92) وتاريخ 3 /2/ 1444هـ في هذا الشأن.

جاء ذلك بالتزامن مع الزيارة التي قام بها رئيس الهيئة العامة للموانئ عمر بن طلال حريري لمقر المنظمة، ولقائه بالأمين العام للمنظمة فرانسيس ذيشاريا، بهدف تعزيز أوجه التعاون الفني المشترك بين منظمة IALA”” والمُنضمة لها المملكة ممثلةً في الهيئة العامة للموانئ كعضو وطني.

ويتيح انضمام المملكة لتلك الاتفاقية إلى تعزيز الاطلاع على أفضل الممارسات ومعايير مواجهة المخاطر التي وُضعت من أجل الملاحة الآمنة في الممرات الملاحية، ومناطق الاقتراب من الموانئ، من حيث توفير المساعدات الملاحية المناسبة والضرورية للحفاظ على سلامة الأرواح والممتلكات والملاحة البحرية الآمنة، وذلك تفاديًا للحوادث والكوارث البحرية، إضافة إلى توطيد العلاقة مع الجهات المُصنعة ومُوردي المعدات والأنظمة والتقنيات المتعلقة بسلامة الملاحة البحرية، والاطلاع على أحدث التقنيات والأنظمة ذات الصلة، والمشاركة في إعداد وتحديث معايير وتوصيات وإرشادات منظمة “IALA” المتعلقة بالمساعدات الملاحية والخدمات الاخرى ذات العلاقة بسلامة حركة المرور الملاحي للسفن.

وتهتم موانئ، بتطوير ورفع كفاءة سلامة الملاحة للسفن والملاحيين على طول سواحل المملكة، وتوفير المرور الآمن لجميع السفن التجارية في المياه الإقليمية وموانئها وممراتها الملاحية من خلال عدة برامج استراتيجية شاملة، وذلك بالتعاون مع المنظمات الدولية المختصة لتطبيق أحدث المعايير والقواعد الدولية للاتفاقيات البحرية الدولية ذات الصلة، لتسهيل وتعزيز حركة الملاحة البحرية في هذه المنطقة الحيوية من العالم.

يُذكر أن منظمة “IALA” تُعد الجهة الدولية المسؤولة عن إصدار المواصفات والتوصيات والمعايير الدولية الخاصة بأنظمة حركة المرور الملاحي للسفن “VTS” وتدريب العاملين بها ووضع إجراءات تركيب وتشغيل وصيانة المساعدات الملاحية “”AtoN.