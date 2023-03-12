قدمت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية خدماتها للرجال والنساء في (22) موقعاً حول المملكة، وذلك ضمن مبادرة ” نأتي إليك” التي تنفذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة، ومبادرة “موجودين” الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية.

وبدأت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة القصيم اليوم بتقديم خدماتها للرجال في مركز البطين، ويوم الاثنين في شركة دواجن الوطنية، فيما تقدم الخدمة يوم الثلاثاء في بلدية الديرة بمدينة بريدة، ويوم الأربعاء في بلدية شرق بريدة، بينما تقدم الخدمة يوم الخميس في مركز صحي الفايزية، وفي مركز صحي جنوب الفايزية بمدينة بريدة لمدة يوم لكل موقع.

وتقوم الوحدات المتنقلة بمنطقة مكة المكرمة اليوم بتقديم خدماتها للرجال في مركز أم الدوم بمحافظة المويه لمدة يومين ويوم الثلاثاء للنساء لمدة ثلاثة أيام، كما تقدم الخدمة اليوم في مركز قيا، ويوم الاثنين في مركز أبو راكة لمدة يوم واحد لكل منهما.

وفي منطقة عسير تقدم الوحدات المتنقلة خدماتها اليوم للرجال والنساء في مركز أحد ثربان بمحافظة المجاردة، وفي دار الملاحظة الاجتماعية بمحافظة خميس مشيط، وللنساء في مدرسة القيادة بمحافظة بيشة لمدة يومين لكل موقع، ويوم الاثنين تقدم الخدمة للرجال في مقر الكلية التقنية بمحافظة النماص لمدة يوم واحد، فيما تقدم الخدمة يوم الأربعاء في مدرسة الملك عبد العزيز بمحافظة النماص لمدة يومين.

فيما تقوم الوحدات المتنقلة بمنطقة الرياض بتقديم خدماتها اليوم للنساء في متوسطة وثانوي مجمع الغطغط بمحافظة المزاحمية لمدة يومين، ويوم الثلاثاء في متوسطة تحفيظ القران الكريم بالمزاحمية، ومركز الشواطن بمحافظة عفيف لمدة يوم لكل منهما، فيما تقدم الخدمة يوم الأربعاء في الثانوية الأولى بالمزاحمية لمدة يومين.

وتقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية اليوم خدماتها للرجال والنساء في محافظة موقق بمنطقة حائل، وفي محافظة صامطة بمنطقة جازان لمدة ثلاثة أيام لكل منهما، فيما تقدم الخدمة للرجال في محافظة حبونا بمنطقة نجران لمدة أربعة أيام ويوم الأربعاء للنساء لمدة يومين، ويوم الخميس تقدم الخدمة للرجال والنساء في مكتب الضمان الاجتماعي بمحافظة خيبر في منطقة المدينة المنورة.

وتوفر الوحدات المتنقلة للمستفيدين والمستفيدات خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها وبدل تالف عنها.

وتُعد الخدمات المتنقلة من أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على المستفيدين.