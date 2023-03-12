أكد وكيل لاعب الاتحاد، رومارينيو ريكاردو سيلفا، عدم صحة ما تردد في الأيام الماضية عن أن اللاعب تعاطى منشطات في مواجهة فريق النصر.

وأضاف الوكيل أن نتيجة الفحوصات التي خضع لها اللاعب ستظهر بعد 3 أسابيع، مشيرا إلى أن اللاعب لا يهتم بما يتم تداوله عنه، وأن تركيزه فقط على المباريات، وفقا لشبكة “VIVA SPORT”.

وكانت أنباء تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بأن اللاعب معرض للإيقاف بسبب تعاطيه للمنشطات، وهو الأمر الذي نفاه وكيل اللاعب.

يذكر أن رومارينيو أحرز هدف الفوز للاتحاد في مرمى النصر، في المباراة التي جمعت بينهما يوم الخميس الماضي، ضمن منافسات دوري روشن.