علق الناقد الرياضي، فهدالروقي، على ما تردد بشأن تعاطي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، رومارينيو ريكاردو سيلفا، منشطات في مواجهة فريق النصر.

وقال “الروقي”:”كل من نافسهم يدرك ألا فروسية لديهم بكل خسة ودناءة يروّجون الإشاعات ويصدّرون المشاكل ويدخلون في الذمم وينالون من الأعراض اتهام روما بالمنشطات نموذج بسيط”، وذلك بحسب ما ذكره على حسابه بموقع “تويتر”.

وكانت أنباء تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بأن اللاعب معرض للإيقاف بسبب تعاطيه للمنشطات، وهو الأمر الذي نفاه وكيل اللاعب.

يذكر أن رومارينيو أحرز هدف الفوز للاتحاد في مرمى النصر، في المباراة التي جمعت بينهما يوم الخميس الماضي، ضمن منافسات دوري روشن.