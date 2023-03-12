ردت لجنة الاحتراف شكوى نادي النصر ضد نادي الهلال ورئيسه ومديره التنفيذي بشأن تحريض اللاعب محمد كنو على إنهاء عقده مع نادي النصر لسابقة إيقاع عقوبة المنع من التسجيل على نادي الهلال من قبل غرفة فض المنازعات ولعدم تقديم دليل على التحريض.

وقالت لجنة الاحتراف اليوم الأحد أن عبء الاثبات في العقوبات الرياضية يكون على النادي الجديد الموقع مع اللاعب (نادي الهلال)، بينما عبء الاثبات في العقوبات التأديبية يكون على مدعي المخالفة (نادي النصر) وتستوجب ثبوتها بطرق الإثبات وفقاً لما تقضي به القاعدة العامة.

وأوضحت أن استدلال نادي النصر بقرار الغرفة على تحريض رئيس نادي الهلال ومديره التنفيذي لا يستقيم؛ لاختلاف عبء الاثبات بين العقوبات الرياضية والتأديبية.